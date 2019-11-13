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Лобановский против Бескова – битва тренеров Динамо и Спартака вошла в список лучших тренерских дуэлей

09:45 26 Читати українською
Лобановский против Бескова – битва тренеров Динамо и Спартака вошла в список лучших тренерских дуэлей
Валерий Лобановский / Фото из свободных источников

Многолетнее соперничество команд Валерия Лобановского и Константина Бескова за титул лучшей в СССР попало в рейтинг самых ожесточенных сражений тренеров в истории футбола.

Противостояние наставников киевского Динамо и московского Спартака конца 70-ых и на протяжении 80-ых оказалось среди шестерки самых выдающихся по версии культового издания FourFourTwo.

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Журнал отмечает совершенно разный подход легендарных наставников к футболу – научный, с большим вниманием к тактике, у Лобановского и яркий "футбол-искусство" Бескова. По количеству титулов чемпиона СССР победил тренер Динамо (четыре против двух), однако зрелищный стиль игры Спартака тех времен также заслуживает признания.

Полный рейтинг:

Сэр Алекс Фергюсон – Арсен Венгер;

Сесар Луис Менотти – Карлос Билардо;

Арриго Сакки – Фабио Капелло;

Жозе Моуринью – Хосеп Гвардиола;

Валерий Лобановский – Константин Бесков;

Брайан Клаф – Дон Риви;

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Мир Динамо Киев Динамо Киев Спартак Москва Спартак Москва Валерий Лобановский Константин Бесков
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