"Бєсков був високоосвіченою людиною. Він любив театр, ходив на всі нові спектаклі, які були в Москві. Він як тренер... Якщо зараз порівняння зробити, наприклад: Лобановський – це Сімеоне, а Бєсков – це Гвардіола.

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Бєсков найбільшу увагу приділяв мисленню гравця, його техніці. Валерій Васильович був йому на противагу. Для нього обсяг роботи був важливий. Костянтин Іванович любив молодих гравців, розвивав їх", – цитує Сьоміна Матч ТВ.

До слова, Валерій Лобановський очолював Динамо тричі. З киянами він не раз тріумфував у чемпіонаті СРСР, чемпіонаті України, Кубку СРСР і Кубку України. Також в активі легенди дві перемоги у Кубку кубків та звитяга у Суперкубку УЄФА 1975 року.

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