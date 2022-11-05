"Опыт Луческу? Я вижу, как он сказывается на результатах и ​​игре Динамо в чемпионате. Даже если бы я вывесил табличку с надписью Луческу out... Он сам пришел в клуб или его кто-то пригласил? Он же не пришел и не сказал, что будет тренировать. Мы начинаем разговор и постоянно уклоняемся от самого главного.

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С 2006 года сколько раз Динамо было чемпионом? И сколько ждали титулы после того, как Маслов сделал команду реальной силой в советском футболе? Самый длительный период длился 4 года – с 1981-го по 1985 год. И это при том, что было полно реально сильных соперников. А здесь с 2009-го по 2015-й, а затем с 2016-го по 2021-й. И мы должны благодарить кого-то за то, что пришел такой опытный тренер и выиграл нам чемпионат? Я не благодарю за это. Каким я вижу выход из ситуации? Его нет.

Год назад, когда в начале октября был матч с Шахтером, я понял, что много болельщиков имеют общие чувства. У них было некое постепенное погружение в безразличие. Это когда результаты команды, за которую ты болеешь, просто перестают интересовать людей. Они реально не видят выхода. Кто бы ни пришел, любой тренер, он будет работать в том же семейном кооперативе вчерашнего дня. Вот в чем проблема. Все происходящее на поле так или иначе отражает происходящее за его пределами. Если людей ничего не мотивирует, то что будет мотивировать? Да, были какие-то всплески, но потом все возвращалось назад", – сказал Джулай в подкасте "Старая Школа".

Напомним, киевляне смогли набрать лишь одно очко в 6-ти матчах группового этапа Лиги Европы и заняли в своем квартете последнюю строчку, пропустив вперед турецкий Фенербахче, французский Ренн и кипрский АЕК. В турнирной таблице УПЛ после 10-ти туров Динамо идет девятым, имея в своем активе 13 очков.

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