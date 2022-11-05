"Досвід Луческу? Я бачу, як він позначається на результатах та грі Динамо у чемпіонаті. Навіть якби я вивісив табличку з написом Луческу out... Він сам прийшов до клубу, чи його хтось запросив? Він же не прийшов і не сказав, що тренуватиме тут. Ми починаємо розмову і постійно ухиляємось від найголовнішого.

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З 2006 року скільки разів Динамо було чемпіоном? І скільки чекали на титули після того, як Маслов зробив команду реальною силою в радянському футболі? Найдовший період тривав 4 роки – з 1981-го до 1985 року. І це при тому, що було повно реально сильних суперників. А тут із 2009-го по 2015-й, а потім із 2016-го по 2021-й. І ми повинні дякувати комусь за те, що прийшов такий досвідчений тренер і виграв нам чемпіонат? Я не дякуватиму за це. Яким я бачу вихід із ситуації? Його нема.

Рік тому, коли на початку жовтня був матч із Шахтарем, я зрозумів, що багато людей мають спільні почуття. У них було таке собі поступове занурення у байдужість. Це коли результати команди, за яку ти вболіваєш, просто перестають цікавити людей. Вони реально не бачать виходу. Хто б не прийшов, будь-який тренер, він працюватиме в тому самому сімейному кооперативі вчорашнього дня. Ось у чому проблема. Все, що відбувається на полі, так чи інакше відображає те, що відбувається за його межами. Якщо людей нічого не мотивує, то що мотивуватиме? Так, були якісь сплески, але потім усе поверталося назад", – сказав Джулай у подкасті "Стара Школа".

Нагадаємо, кияни спромоглись набрати лише одне очко у 6-ти матчах групового етапу Ліги Європи і посіли у своєму квартеті останню сходинку, пропустивши вперед турецький Фенербахче, французький Ренн та кіпрський АЕК. У турнірній таблиці УПЛ після 10-ти турів Динамо йде дев'ятим, маючи у своєму активі 13 очок.

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