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Селтик подписал игрока из АПЛ, который может стать конкурентом Шведа

07:30 26 Читати українською
Селтик подписал игрока из АПЛ, который может стать конкурентом Шведа
Мохаммед Эльюнусси / Твиттер Селтика

Чемпионы Шотландии пытаются усилиться в последние дни трансферного окна.

Селтик на официальном сайте объявил о подписании норвежца Мохаммеда Эльюнусси.

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Саутгемптон отдал 25-летнего хавбека в аренду на один сезон. Новичок "кельтов" является универсалом и может сыграть на любой позиции в атакующей линии полузащиты. Это создаст дополнительную конкуренцию Марьяну Шведу, который и без того не имеет стабильного места в составе команды. Напомним, игрок сборной Украины также присоединился к шотландскому клубу в это межсезонье.

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Эльюнусси провел 16 матчей за Саутгемтон в АПЛ 2018/19, но так и не смог отличиться результативными действиями.

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Саутгемптон Саутгемптон Трансферы Мохаммед Эльюнусси Мохаммед Эльюнусси Украинцы за рубежом Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик
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