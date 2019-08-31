Селтік підписав гравця з АПЛ, який може стати конкурентом Шведа

Чемпіони Шотландії намагаються підсилитися в останні дні трансферного вікна.

Селтік на офіційному сайті оголосив про підписання норвежця Мохаммеда Ельюнуссі.

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Саутгемптон віддав 25-річного хавбека у оренду на один сезон. Новачок "кельтів" є універсалом і може зіграти на будь-якій позиції в атакувальній лінії півзахисту. Це створить додаткову конкуренцію Мар'яну Шведу, який і без того не має стабільного місця у складі команди. Нагадаємо, гравець збірної України також приєднався до шотландського клубу у це міжсезоння.

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Ельюнуссі провів 16 матчів за Саутгемтон в АПЛ 2018/19, втім так і не зміг відзначитись результативними діями.