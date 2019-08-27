Манчестер Сити может подписать юного таланта, который играет на позиции Зинченко

Чемпионы Англии не забывают об усилении на долгосрочную перспективу.

Манчестер Сити обратил внимание на защитника Аарона Хики, выступающего за шотландский Хартс, информирует Sun.

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17-летний левый латераль может присоединиться к "горожанам" в зимнее трансферное окно. Он начал свои выступления в основе Хартса еще в прошлом сезоне, когда ему было всего 16 лет. В текущей кампании Хики провел 5 матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями.

Напомним, этим летом Манчестер Сити уже приобрел конкурента для Александра Зинченко – левого защитника Анхелиньо с ПСВ.

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