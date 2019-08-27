toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ

Манчестер Сити может подписать юного таланта, который играет на позиции Зинченко

23:18 64 Читати українською
Манчестер Сити может подписать юного таланта, который играет на позиции Зинченко
Александр Зинченко / Getty Images

Чемпионы Англии не забывают об усилении на долгосрочную перспективу.

Манчестер Сити обратил внимание на защитника Аарона Хики, выступающего за шотландский Хартс, информирует Sun.

Гвардиола – о главном конкуренте Зинченко: Он "пашет", как вол

17-летний левый латераль может присоединиться к "горожанам" в зимнее трансферное окно. Он начал свои выступления в основе Хартса еще в прошлом сезоне, когда ему было всего 16 лет. В текущей кампании Хики провел 5 матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями.

Напомним, этим летом Манчестер Сити уже приобрел конкурента для Александра Зинченко – левого защитника Анхелиньо с ПСВ.

"Дни Зинченко в основе Ман Сити могут быть сочтены". Английские СМИ не в восторге от игры украинца против Борнмута

blog_ava
"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера
12:06
1593
Теги
Украинцы за рубежом Аарон Хики Аарон Хики Манчестер Сити Манчестер Сити Хартс Хартс Англия Трансферы Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
7
мин
Лилль
20:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук