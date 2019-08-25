Селтик без Шведа победил Хартс – Леннон продолжает игнорировать украинца

Селтик без особых проблем одолел сопротивление Хартса (3:1) в поединке 3-го тура чемпионата Шотландии 2019/20. Марьян Швед опять не появился на поле.

Чемпионат Шотландии, 3 тур

Селтик – Хартс – 3:1

Голы: Байо, 29, 60, Макгрегор, 54 – Вашингтон, 81

Нереализованный пенальти: Вашингтон, 80

Селтик одержал третью подряд победу в чемпионате Шотландии. В 3-м туре "кельты" достаточно легко обыграли Хартс – 3:1. Дубль оформил ивуариец Вакун Байо, которым в свое время интересовалось киевское Динамо, а еще один гол забил Макгрегор. Гости забили только мяч престижа под занавес поединка на Селтик Парк – Вашингтон не реализовал пенальти, но был первым на добивании.

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Отметим, что Форстер потянул 11-метровый уже в дебютном матче после возвращения в ряды "кельтов".

Марьян Швед весь матч провел в запасе – Нил Леннон снова не дал шанса вингеру сборной Украины. Напомним, 22-летний вингер сыграл лишь 21 минуту в матче Лиги чемпионов против Нымме Калью, в котором забил гол, но больше не выходил на поле.

Селтик набрал 9 очков после 3-х туров и возглавляет турнирную таблицу благодаря лучшей разнице мячей, чем у Рейнджерс, – у подопечных Стивена Джеррарда также 9 пунктов.

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