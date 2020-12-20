Селтик и Хартс разыгрывали между собой судьбу трофея Кубка Шотландии. Читайте отчет на Футбол 24.

Кубок Шотландии, финал

Селтик – Хартс – 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Кристи, 19 Эдуар, 29 Гриффитс, 105+1 – Бойс, 48, Кингсли, 67, Джинелли, 111

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Хозяева удачно вошли в игру и уже к перерыву владели гандикапом в два мяча. Несмотря на это, игроки Хартса не собирались опускать руки и во втором тайме сумели выровнять положение.

В овертайме Селтик вышел вперед, но не смог удержать преимущество. Гости забили в ответ и продержались до серии послематчевых пенальти. Фортуна была все же на стороне хозяев, которые которые оказались болле меткими. Селтик забрал трофей.

В чемпионате Шотландии дела "кельтов" несколько хуже, после 18-ти туров команда расположилась на второй строчке, отставая от Рейнджерс на 16 очков.

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