Селтік та Хартс розігрували між собою долю трофею Кубка Шотландії. Читайте звіт на Футбол 24.

Кубок Шотландії, фінал

Селтік – Хартс – 3:3 (пен. 4:3)

Голи: Крісті, 19, Едуар, 29, Гріффітс, 105+1 – Бойс, 48, Кінгслі, 67, Джинеллі, 111

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Господарі вдало увійшли у гру і вже до перерви володіли гандикапом у два м'ячі. Попри це, гравці Хартса не мали наміру опускати руки і в другому таймі зуміли вирівняти становище.

В овертаймі Селтік знову вийшов вперед, але не зміг втримати перевагу. Гості забили у відповідь та протримались до серії післяматчевих пенальті. Фортуна була все ж на боці господарів, які виявились влучнішими. Селтік здобув трофей.

У чемпіонаті Шотландії справи "кельтів" дещо гірші, після 18-ти турів команда розташувалась на другій сходинці, відстаючи від Рейнджерс на 16 очок.

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