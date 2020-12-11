Завершились групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Украина потеряла одного представителя, но фактически гарантировала себе 12 место в рейтинге УЕФА по итогам сезона 2020/21.

Победа Динамо над Ференцварошем и ничья Шахтера с Интером принесли Украине три пункта, которые после деления на пятерых представителей страны превратились в 0,6 балла (выход в плей-офф ЛЕ не дает дополнительных баллов в отличие от попадания в плей-офф ЛЧ). Таким образом сезонный доработок УПЛ вырос до 5,4 очка, что позволило обойти в рейтинге Шотландию.

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Впрочем, британцы вернули свои позиции благодаря Лиге Европы. Рейнджерс и Селтик вчера свои матчи выиграли – 4 пункта поделили на 4-х представителей страны и получили 1 балл в таблицу. Заря же проиграла Браге и не помогла Украине.

Как следствие, по итогам недели Шотландия увеличила отрыв от Украины на 0,4 балла до 0,425 балла. Рейтинг за пять сезонов Шотландия – 32,125 (11-е место), Украина – 31,700 (12-е место). Австрия, которая идет десятой (35,825), также увеличила гандикап перед нами на 0,4 балла до 4,125 балла.

Догнать австрийцев до конца сезона почти нереально, а вот опять обойти шотландцев можно. В весенней части еврокубков у нас будет две команды, а у них борьбу продолжит лишь Рейнджерс. А теперь самая приятная часть – 12-е место в этом сезоне Украина не потеряет. Ближайшие преследователи (Турция, Дания и Кипр) после групповых этапов потеряли всех своих представителей.

Правда, 12-я строчка не дает чемпиону страны прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов (11-я дает, если предыдущую ЛЧ выиграет команда, которая и так квалифицировалась через внутреннее первенство).

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