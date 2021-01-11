Лиэл Абада, вингер Маккаби Петах-Тиква, не переедет в Украину этой зимой.

Талантливым израильтянином интересовалось киевское Динамо. Стороны вели очень активные переговоры по трансферу Абады, но сделка провалилась.

Абада – об интересе Динамо: Мне сделали хорошую рекламу

По информации One.co.il, руководство Маккаби Петах-Тиквы окончательно решило не продавать 19-летнего футболиста этой зимой, однако готово вернуться к переговорам следующим летом.

"Сейчас для него это лучшее решение, оно пойдет ему на пользу. Абада останется в команде, а летом посмотрим, что будет", – цитирует издание представителя Маккаби.

Ранее сообщалось, что Динамо стало единственным клубом, который официально обратился по трансферу игрока. Маккаби Петах-Тиква должен был получить от киевлян за Абаду 5 млн евро. Кроме того, израильтяне сохранили бы право на 20% от суммы дальнейшего трансфера.

Динамо і перший сумнівний трансфер 2021 – він громив Україну, або Вирок чемпіону світу, який важко зрозуміти