Селтик официально признан чемпионом Шотландии – Швед не получит медаль

Сезон Шотландской Премьер-лиги 2019/20 официально завершен. Селтик, за который выступает Марьян Швед, в девятый раз подряд стал чемпионом.

Селтик официально стал чемпионом Шотландии 2019/20. На заседании правления Шотландской Премьер-лиги было принято решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

Это 9 титул Селтика подряд и 51 в истории. Клуб призвал фанатов воздержаться от традиционных празднований в связи с ситуацией в Шотландии, информирует официальный сайт "кельтов".

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На момент остановки сезона Селтик опережал Рейнджерс на 13 пунктов, сыграв на один матч больше. Вторым финишировал Рейнджерс Стивена Джеррарда, третьим стал Мазервел. Одна команда вылетит в низший дивизион – неудачником стал Хартс, который набрал 23 очка.

К слову, Марьян Швед, который защищает цвета Селтика, не получит чемпионскую медаль. Для этого следует сыграть хотя бы 25% матчей, а 22-летний украинец вышел на поле лишь однажды.

Напомним, ранее досрочно завершили чемпионаты во Франции, Бельгии и Нидерландах.

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