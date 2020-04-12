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Швед нарушал режим и дисциплину – СМИ назвал причины провалов украинца

17:19 50 Читати українською
Швед нарушал режим и дисциплину – СМИ назвал причины провалов украинца
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Вингер сборной Украины Марьян Швед оказался в эпицентре скандала в украинских СМИ.

Издание Спортивка на своей странице в социальной сети Твиттер сообщило, что следующим летом хавбек Селтика планировал вернуться в УПЛ.

Швед отреагировал на слухи о своем возвращении в УПЛ

Однако сам Швед быстро опроверг слухи, предположив, что "ребята-журналисты слишком много употребляют во время карантина".

Похоже, в издании обиделись на эти слова, поэтому оставили в своем твиттере еще два сообщения, посвященных Марьяну. В Спортивке убеждены, что футболист до сих пор не сумел заиграть на высоком уровне из-за нарушений режима. Также 22-летнему вингеру посоветовали брать пример со своего отца, который играл за ряд украинских клубов –в частности, Карпаты и тернопольскую Ниву.

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