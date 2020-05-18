Селтік офіційно визнаний чемпіоном Шотландії – Швед не отримає медаль

Сезон Шотландської Прем'єр-ліги 2019/20 офіційно завершений. Селтік, за який виступає Мар'ян Швед, вдев'яте поспіль став чемпіоном.

Селтік офіційно став чемпіоном Шотландії 2019/20. На засіданні правління Шотландської Прем'єр-ліги було прийнято рішення достроково завершити сезон через пандемію коронавірусу.

Це 9 титул Селтіка поспіль і 51 в історії. Клуб закликав фанатів утриматися від традиційних святкувань у зв'язку з ситуацією в Шотландії, інформує офіційний сайт "кельтів".

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На момент зупинки сезону Селтік випереджав Рейнджерс на 13 пунктів, зігравши на один матч більше. Другим фінішував Рейнджерс Стівена Джеррарда, третім став Мазервел. Одна команда вилетить у нижчий дивізіон – невдахою став Хартс, який мав 23 очки.

До слова, Мар'ян Швед, який захищає кольори Селтіка, не отримає чемпіонської медалі. Для цього слід зіграти хоча б 25% матчів, а 22-річний українець вийшов на поле лише одного разу.

Нагадаємо, раніше достроково завершили чемпіонати у Франції, Бельгії та Нідерландах.

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