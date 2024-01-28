Матч Сельта – Жирона відбудеться сьогодні, 28 січня, на стадіоні "Балаїдос" у Віго. Стартовий свисток головного арбітра Маріо Мелеро Лопеса пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Жирону на найбільш важливому етапі чемпіонату почало гойдати. Команда у 2024 році то дарує ефектні виноси (як з Севільєю та Райо), то несподівано оступається (Мальорка, Альмерія), то влаштовує емоційні гірки з купою пропущених і забитих голів (4:3 з Атлетіко). Буденною можна назвати хіба що кубкову звитягу над Ельче, але з цього турніру каталонці вилетіли кілька днів тому.

До того ж, Мічелу стало бракувати кадрової глибини в обороні, адже з основних центрбеків залишився тільки Блінд. У Жирони задня лінія і без того була найвразливішою, а нині взагалі страшно – чого тільки коштує "перфоманс" 19-річного захисника Якобішвілі проти Мальорки, де вже після першого тайму було 0:3.

Всі ці особливості наводять на думки – а чи не почався у сенсаційного колективу такий очікуваний спад, який віддасть чемпіонству Реалу? І наскільки він серйозний? Чи вдасться втриматись хоча б у топ-4? Чи допоможе Жироні виліт з Кубку? Питань більше, ніж відповідей. Одну із них каталонці можуть надати сьогодні, у виїзному матчі проти Сельти.

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Зустріч обіцяє бути непростою. Восени підопічні Мічела намучились з галісійським блоком 4-4-2, створивши невеличку кількість моментів (і це при основному складі). Вирвати перемогу вдалося аж на 1-й компенсованій хвилині. Подібне трапляється часто, що позитивно говорить про характер, але варто відзначити і очевидний факт – команді неймовірно щастить. Жирона має найвищий перебір у Ла Лізі за голами у порівнянні з очікуваними показниками (від +8,2 до +12,4).

Хоча у контексті Іспанії це може говорити і про чемпіонський рівень. Останніми роками золото Прімери брали саме такі колективи – і це стосується навіть Атлетіко. Попри низку осічок, Жирона частіше дотискає суперників, ніж навпаки, а перевага у матчі в 90% випадків є беззаперечною. Каталонці конвертують хорошу гру в перемоги, що і призводить до тріумфів у лізі.

Але можливий інший сценарій – так звана "регресія до середнього", коли команда поступово опускається до очікуваних цифр, вирівнюючи аномальну статистику. Вже зовсім скоро ми дізнаємось, куди рухається Жирона. Дуже хочеться, щоб сенсація таки вилилась у казкове золото. Скільки вже Лунін буде тріумфувати у Ла Лізі? Треба й іншим українцям посмакувати чемпіонство у топ-чемпіонаті.

Тим паче, що Довбик проводить казковий сезон, забивши 14 голів і віддавши 5 асистів у Прімері. А ще дві гольові передачі Артем віддав у Кубку, причому останню він зробив у програшному матчі з Мальоркою. Нападник вийшов по перерві й допоміг Жироні створити інтригу – і це було майстерно. Прийняв м'яч у штрафному, прикрив корпусом і під шаленим тиском скинув на Коуту.

Хочеться, щоб і Циганков тримався на цьому рівні. В принципі, він і залишається однією з перлин каталонського клубу, а скаути тримають Віктора на радарах. Користь від його дій колосальна, а без нього Жирона одразу стає пріснішою – от тільки травми не дають набрати стабільну ходу. Як наслідок, екс-динамівець у поточному сезоні набив тільки 4+3, а з Мальоркою він взагалі розчинився.

Між тим, гра проти Сельти обіцяє бути непростою не тільки через проблеми Жирони. Підопічних Рафи Бенітеса теж не варто списувати, хоча вона й тримається у двох очках від зони вильоту. За очікуваними голами галісійці тримаються в середині таблиці, однак все розбивається об реалізацію – Аспас і Ко недозабили 10,53 м'ячі, що вилилось у 10,62 недобраних очок. В цьому плані команда є лідером Ла Ліги.

Сельті відчутно не щастить, але це вкрай небезпечний опонент. Особливо для такої нестабільної Жирони. Саме тому букмекери й підняли коефіцієнти на вкрай високий рівень. Галісійці не обіцяють яскравого футболу, але вони гарантують інтригу.

Орієнтовні склади на матч Сельта – Жирона

Сельта: Гуайта – Мінгеса, Нуньєс, Домінгес, Санчес – Дотор, Тапія, де да Торре – Родрігес, Аспас, Ларсен

Жирона: Гассаніга – Мартінес, Якобішвілі, Блінд, Гутьєррес – Мартін, А. Гарсія – Циганков, Порту, Савіо – Довбик

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Жирону фаворитом матчу Ла Ліги, але різниця в коефіцієнтах не дуже велика. На перемогу підопічних Мічела в основний час дають 2.44, а на тріумф Сельти – 3.00. Нічия була оцінена "кефом" 3.45.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.80, аналогічний тотал менше – 2.13. Гол Артема Довбика помножить вашу ставку на 2.00, а Віктора Циганкова – на 3.50.

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