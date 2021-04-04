Чемпіонат Іспанії 2020/21, 29-й тур

Алавес – Сельта – 1:3

Голи: Лежен, 86 – Ноліто, 8, Аспас, 15, Міна, 20

Вилучення: Мурільйо, 55 (Сельта) (друга жовта)

Ельче – Бетіс – початок о 17:15

Кадіс – Валенсія – початок о 19:30

Сельта на виїзді зустрічалась з Алавесом. За стартові двадцять хвилин гостям вдалось забити три м'ячі. Що цікаво, до кожного з них доклався Яго Аспас. Спочатку це була ювелірна передача під удар Ноліто, потім він реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, і на завершення майстерна діагональна на Міну, який забив у порожні ворота.

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На початку другого тайму Сельта залишилась у меншості через другу жовту Мурільйо, але господарям все одно ніяк не вдавалось вирівняти гру. Вони раз за разом атакували, і тільки під завісу зустрічі один гол таки зумів відквитати Лежен. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Сельти – 1:3.

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