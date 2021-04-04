Атлетик минимально уступил Реал Сосьедаду в финале Кубка Короля (0:1). Антигероя встречи соцсети быстро нашли.

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Капитан "красно-белых" Икер Муньяин перед выходом на футбольное поле нарушил святое правило, коснувшись трофея. К сожалению для 28-летнего игрока, он так и не сумел триумфально поднять его над головой.

Интересно, что за церемонией награждения Реал Сосьедада Муньиян остался наблюдать один, чем вызвал очередную волну обсуждений в соцсетях – но теперь уже с положительной стороны.

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¡El momento en el que Iker MUNIAIN TOCA la COPA del Rey antes del partido!pic.twitter.com/Ew5SexGGxP — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 3, 2021