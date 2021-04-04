Муньяин нарушил святое правило перед финалом Кубка Испании – соцсети обсуждают еще один поступок капитана Атлетика
Капитан Атлетика Икер Муньяин надолго запомнит финальный матч Копа дель Рей сезона 2019/20.
Атлетик минимально уступил Реал Сосьедаду в финале Кубка Короля (0:1). Антигероя встречи соцсети быстро нашли.
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Капитан "красно-белых" Икер Муньяин перед выходом на футбольное поле нарушил святое правило, коснувшись трофея. К сожалению для 28-летнего игрока, он так и не сумел триумфально поднять его над головой.
Интересно, что за церемонией награждения Реал Сосьедада Муньиян остался наблюдать один, чем вызвал очередную волну обсуждений в соцсетях – но теперь уже с положительной стороны.
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