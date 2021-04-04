Матч 30-го тура Ла Лиги между Валенсией и Кадисом взорвался скандалом, который вызвал один из игроков "желтой субмарины".

На 30-й минуте встречи защитник Валенсии Муктар Диакаби и защитник Кадиса Хуан Кала сцепились в центре поля, из-за чего их партнеры были вынуждены разнимать игроков.

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Арбитру пришлось приостановить поединок, поскольку футболисты Валенсии всей командой покинули поле. Вероятной причиной такого развития событий стал проявление расизма в адрес защитника "летучих мышей". Позже они вернулись, чтобы продолжить, но без главной жертвы скандала – наставник заменил Диакаби от греха подальше.

К слову, команды соседствуют в турнирной таблице – Валенсия и Кадис занимают 12 и 15 места соответственно.

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