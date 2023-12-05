Сельта и Кадис в рамках матча 15-го тура Ла Лиги 2023/24 сильнейшего не определили. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Программу 15-го тура Примеры закрывал сверхважный поединок в Виго. Сельта и Кадис не знали побед в десяти матчах чемпионата подряд, причем галисийцы оказались в зоне вылета. Андалусийцы же держались всего в одном зачетном балле над ней, поэтому ответственность за результат была колоссальной.

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Сельта начала проваливать матч практически сразу, пропустив гол уже на 16-й минуте. Героем "желтой субмарины" стал Рамос де ла Флор, который отличился с передачи Альехо – впрочем, подопечным Рафы Бенитеса повезло с ранним удалением в составе Кадиса. Чуст получил прямую красную на 33-й минуте.

Как следствие, результативный выстрел Рамоса де ла Флора стал для "подводников" единственным в первом тайме, а за весь матч они провели всего два удара. Сельта захватила полный контроль над ходом встречи, пробив по воротам аж 26 раз и наиграв 2,82 ожидаемых голов. Вот только забить удалось только раз – на 57-й минуте счет сравнял Ларсен.

Кадис удержал результативную ничью и, соответственно, удержался над зоной вылета. Галисийцы же остаются на 18-й позиции, отставая от "зоны жизни" на два зачетных балла.

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