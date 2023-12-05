Сельта та Кадіс в рамках матчу 15-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму 15-го туру Прімери закривав надважливий поєдинок у Віго. Сельта і Кадіс не знали перемог у десяти матчах чемпіонату поспіль, причому галісійці опинилися у зоні вильоту. Андалусійці ж трималися всього в одному заліковому балі над нею, тож відповідальність за результат була колосальною.

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Сельта почала провалювати матч практично одразу, пропустивши гол вже на 16-й хвилині. Героєм "жовтої субмарини" став Рамос де ла Флор, який відзначився з передачі Альєхо – втім, підопічним Рафи Бенітеса пощастило з раннім вилученням у складі Кадіса. Чуст отримав пряму червону на 33-й хвилині.

Як наслідок, результативний постріл Рамоса де ла Флора став для "підводників" єдиним у першому таймі, а за весь матч вони провели всього два удари. Сельта захопила повний контроль над ходом зустрічі, пробивши по воротах аж 26 разів і награвши 2,82 очікуваних голів. От тільки забити вдалося лишень раз – на 57-й хвилині рахунок зрівняв Ларсен.

Кадіс втримав результативну нічию і, відповідно, втримався над зоною вильоту. Галісійці ж залишаються на 18-й позиції, відстаючи від "зони життя" на два залікових бали.

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