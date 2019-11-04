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Сельта уволила Эскрибу с поста главного тренера

09:25 15 Читати українською
Сельта уволила Эскрибу с поста главного тренера
Фран Эскриба / ФК Сельта

Фран Эскриба больше не исполняет обязанности главного тренера Сельты.

 
Кенеди 37’
37’ Кенеди

В чемпионате Испании состоялась очередная тренерская отставка – Сельта попрощалась со своим наставником Франом Эскрибой и его тренерским штабом, сообщает официальный сайт клуба. Последней каплей для руководства команды из Виго стала домашнее поражение от Хетафе (0:1).

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Напомним, после 12-ти туров Сельта находится на дне турнирной таблицы Примеры – команда набрала всего девять очков и находится на восемнадцатой строчке. В текущем сезоне "кельты" одержали лишь две победы (над Валенсией (1: 0) и Атлетиком (1:0)), три встречи свели вничью и семь поединков проиграли.

К слову, Эскриба до Сельты тренировал Вильярреал, Хетафе, Эльче, Атлетико и португальскую Бенфику.

Реал Сосьедад победил Гранаду и догнал Реал и Барселону, Сельта проиграла Хетафе: 12-й тур Примеры, воскресенье

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