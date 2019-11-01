Альбасете сенсационно уступил Нумансии – Зозуля получил повреждение

Альбасете потерпел неожиданное поражение от середняка Сегунды Нумансии в стартовом матче 14 тура Сегунды. Роман Зозуля провел на поле 78 минут, но результативными действиями не отметился.

Испания, Сегунда, 14-й тур

Нумансия – Альбасете – 1:0

Гол: Ескасси, 82

Удаление: Олабе (Альбасете), 90 + 3

Команды начали довольно резво и уже на 10-й минуте Ману Фустер, с которым Зозуля "зажег" на тренировке, мог открывать счет ударом из пределов штрафной – голкипер Нумансии Дани Баррио сыграл надежно. Фустер, один из самых активных игроков Альбасете в дебюте встречи, еще раз угрожал воротам хозяев после передачи Педро с правого фланга, но совсем немного не попал в створ.

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Выдав мощный старт поединка, Альбасете пропустил несколько опасных контратак, одна из которых лишь чудом не завершилась пропущенным мячом. Ихинио выстрелил в Надаля с линии вратарской, а добивание оказалось совсем неудачным – мимо дальней штанги. Команда Рамиса в основном отвечала фланговыми прорывами с навесными передачами на Зозулю, однако украинца хорошо держали защитники.

После перерыва продолжала доминировать Нумансия. Ихинио пытался отличиться ударом ножницами, пробив в защитника, а воспитанник Барселоны Луис Густаво Ледес промахнулся с убойной позиции. "Механический" сыр заметно подсел – ни быстрых выпадов, ни позиционных атак, ни дальних ударов. Надежно прикрыв главного диспетчера ламанчцев Нестора Сусаету, Нумансия оставила на сухом пайке двух форвардов гостей – Романа Зозулю и Дани Ореху, которые длительное время даже не находили моментов для удара.

На 78-й минуте украинец, прихрамывая, уступил место Акунье. Не успел Зозуля покинуть поле, как Альбасете почти сразу пропустил. После розыгрыша углового мяч рикошетом от стойки попал в Надаля, а затем – к ногам Ескасси, который забивал фактически в пустые ворота. 1:0 – минимальная победа Нумансии, которая вплотную подбирается к "механическому сыру", поднявшись на шестую позицию (21 очко). Зозуля и Ко остались на пятом месте (22 пункта).

Стартовый состав Альбасете

| ️ Alineación ️ #NumanciaAlbacete



La pizarra del Alba en nuestro partido en Los Pajaritos @cdnumancia

️



¡Aúpa Alba! pic.twitter.com/eWFWlhSzYB — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) November 1, 2019

Стартовый состав Нумансии

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