Сельта звільнила Ескрібу з посади головного тренера

Фран Ескріба більше не виконує обов'язки головного тренера Сельти.

У чемпіонаті Іспанії відбулась чергова тренерська відставка – Сельта попрощалась зі своїм наставником Франом Ескрібою та його тренерським штабом, повідомляє офіційний сайт клубу. Останньою краплею для керівництва команди з Віго стала домашня поразка від Хетафе (0:1).

Альбасете сенсаційно поступився Нумансії – Зозуля зазнав пошкодження

Нагадаємо, після 12-ти турів Сельта знаходиться на дні турнірної таблиці Прімери – команда набрала всього дев’ять очок і перебуває на вісімнадцятій сходинці. У поточному сезоні "кельти" здобули лише дві перемоги (над Валенсією (1:0) та Атлетіком (1:0)), три зустрічі звели у нічию і сім поєдинків програли.

До слова, Ескріба до Сельти тренував Вільяреал, Хетафе, Ельче, Атлетіко та португальську Бенфіку.

Реал Сосьєдад переміг Гранаду та наздогнав Реал і Барселону в таблиці, Сельта програла Хетафе: 12-й тур Прімери, неділя