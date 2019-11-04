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Сельта звільнила Ескрібу з посади головного тренера

09:25 470 Читать на русском
Сельта звільнила Ескрібу з посади головного тренера
Фран Ескріба / ФК Сельта

Фран Ескріба більше не виконує обов'язки головного тренера Сельти.

 
Кенеді 37’
37’ Кенеді

У чемпіонаті Іспанії відбулась чергова тренерська відставка – Сельта попрощалась зі своїм наставником Франом Ескрібою та його тренерським штабом, повідомляє офіційний сайт клубу. Останньою краплею для керівництва команди з Віго стала домашня поразка від Хетафе (0:1).

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Нагадаємо, після 12-ти турів Сельта знаходиться на дні турнірної таблиці Прімери – команда набрала всього дев’ять очок і перебуває на вісімнадцятій сходинці. У поточному сезоні "кельти" здобули лише дві перемоги (над Валенсією (1:0) та Атлетіком (1:0)), три зустрічі звели у нічию і сім поєдинків програли.

До слова, Ескріба до Сельти тренував Вільяреал, Хетафе, Ельче, Атлетіко та португальську Бенфіку.

Реал Сосьєдад переміг Гранаду та наздогнав Реал і Барселону в таблиці, Сельта програла Хетафе: 12-й тур Прімери, неділя

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Іспанія Фран Ескріба Фран Ескріба Сельта - Хетафе Хетафе Хетафе Сельта Сельта
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