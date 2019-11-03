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Вальядолид Лунина разгромил Мальорку: 12-й тур Примеры, матчи воскресенья

14:54 22 Читати українською
Вальядолид Лунина разгромил Мальорку: 12-й тур Примеры, матчи воскресенья
Вальядолид – Мальорка – 3:0 / твиттер Вальядолида

В рамках 12-го тура Примеры Вальядолид дома переиграл Мальорку (3:0).

Чемпионат Испании, 12-й тур

Вальядолид – Мальорка – 3:0

Голы: Фернандес, 40, Унал, 50 (пен), Рамірес, 90+4

Вильяреал – Атлетик – начало матча в 15:00

Осасуна – Алавес – начало матча в 17:00

Леганес – Эйбар – начало матча в 19:30

Сельта – Хетафе – начало матча в 19:30

Гранада – Реал Сосьедад – начало матча в 22:00

В воскресном матче 12-го тура Ла Лиги Вальядолид принимал в родных стенах Мальорку. Андрей Лунин и дальше продолжает проигрывать конкуренцию Масипу и пока выхода из этой ситуации не видно. Хозяева уверенно действовали на поле и в конце первого тайма повели в счете – Фернандес замкнул высокий навес Мичела с углового. После перерыва "бело-фиолетовые" забили второй – Унал заработал пенальти и сам его реализовал. А на 4-й добавленной минуте Рамирес сделал счет разгромным. Этого оказалось более чем достаточно для победы – 3:0 в пользу хозяев.

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