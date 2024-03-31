Поединок в Виго между Сельтой и Райо Вальекано имел большое значение в плане борьбы за выживание. Галисийцы имели отрыв от зоны вылета всего в два очка, а мадридцы имели преимущество в четыре. При таком раскладе ничья никого не устраивала.

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Впрочем, именно так матч и завершился. Представители андеграунда Ла Лиги даже голов не забивали. Да и не заслужили они их – в активе Сельты 0,68 ожидаемых голов из 13 ударов, а Райо наколотил 0,57 из 8 попыток. Ближе к успеху были именно хозяева, которым дважды не повезло попасть в каркас ворот.

Несмотря на неудачу, Сельта не потеряет спасительную 17-ю позицию по итогам тура. Галисийцы имеют 3-очковый отрыв от зоны вылета – точнее, от Кадиса, у которого только и остаются шансы на спасение. Свой матч андалусийцы уже сыграли.

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