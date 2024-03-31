Поєдинок у Віго між Сельтою та Райо Вальєкано мав велике значення у плані боротьби за виживання. Галісійці мали відрив від зони вильоту всього у два очки, а мадридці мали перевагу в чотири. За такого розкладу нічия нікого не влаштовувала.

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Втім, саме так матч і завершився. Представники андеграунду Ла Ліги навіть голів не забивали. Та і не заслужили вони на них – в активі Сельти 0,68 очікуваних голів із 13 ударів, а Райо набив 0,57 із 8 спроб. Ближчими до успіху були саме господарі, яким двічі не пощастило влучити у каркас воріт.

Попри невдачу, Сельта не втратить рятівну 17-ту позицію за підсумками туру. Галісійці мають 3-очковий відрив від зони вильоту – точніше, від Кадіса, у якого тільки й залишаються шанси на порятунок. Свій матч андалусійці вже зіграли.

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