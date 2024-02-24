В субботу 26-й тур чемпионата Испании продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 26-й тур

Алавес – Мальорка – 1:1

Голы: Бенавидес, 76 – Настасмч, 88

Альмермя – Атлетмко – начало матча в 22:00

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В первом матче дня Алавес принимал Мальорку. Хозяева в первом тайме были намного острее и больше наиграли на гол, в том числе благодаря усилиям Радоньича, но ушли на перерыв с нулями на табло. На экваторе второй сорокапятиминутки Бенавидес сумел вывести хозяев вперед, замкнув головой навес с углового (и забив свой дебютный гол в сезоне в 19 матчах).

Казалось, Алавес удержит победу, но за 2 минуты до завершения основного времени Настасич сумел опередить защитников на добивании и протолкнул сферу в сетку. Уже в добавленное время Ларин сумел вывести Мальорку вперед, но подыгрыш рукой оставила счет без изменений.

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