Чемпіонат Іспанії 2023/24, 17-й тур

Сельта – Гранада – 1:0

Гол: Ларсен, 20

Вилучення: Аспас, 80 (Сельта)

Атлетік – Атлетіко – початок о 17:15

Севілья – Хетафе – початок о 19:30

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Програму дня відкривав поєдинок на Балаїдосі, де Сельта приймала Гранаду. Господарі не знали перемог протягом 12-ти турів Ла Ліги, а гості – протягом 13-ти. Обидві команди трималися у зоні вильоту, однак галісійці могли покинути її у випадку звитяги над андалусійцями.

Підопічні Рафи Бенітеса налаштувались і виконали завдання. Рахунок на 20-й хвилині відкрив Ларсен – і його гол став єдиним у зустрічі, хоча останні 15 хвилин її довелося догравати у меншості через вилучення Аспаса. Внаслідок цього успіху Сельта набрала 13 очок, піднявшись на рятівну 17-ту позицію. Гранада залишається передостанньою з 8 заліковими балами.

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