Мичел Санчес пока не рассматривает предложения других клубов. Специалист стремится добиться успеха с Жироной.

"Я слышал, что меня связывали с Ман Сити. Но это безумие – думать о таком сейчас. Я люблю жить сегодняшним днем, а не задумываться о будущем и я рад творить историю с Жироной.

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Я всегда готов к критике и положительным отзывам и мне приятно, что наш прогресс и оценка нашей работы заметна для всех", – цитирует Мичела Tribal Football со ссылкой на Marca.

Напомним, что Жирона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 41 баллом. Реал отстает от команды Довбика и Цыганкова на два пункта. В следующем туре каталонцы сыграют против Алавеса.

Довбик доводит до слез и стыдит Левандовски, а Цыганков сбил Хави – испанские СМИ в восторге от украинцев и Жироны.