Гранада расписала эффектную ничью с Валенсией, Вальядолид на последних минутах одолел Алавес: 34-й тур Ла Лиги, суббота

Чемпионат Испании 2019/20, 34-й тур

Сельта – Бетис – 1:1

Голы: Нолито, 22 – Феддаль, 79

Вальядолид – Алавес – 1:0

Гол: Фернандес, 88

Гранада – Валенсия – 2:2

Голы: Фернандес, 61 (пен), Вико, 86 – Вальехо, 63, Гедеш, 66

Сельту и Бетис отделяли в турнирной таблице четыре ступеньки и только три пункта. Обе команды не лучшим образом провели предыдущие поединки, поэтому старались зацепиться за очки. Практически равный первый тайм увенчался одним по-настоящему опасным моментом, который закончился взятием ворот. Мануэль Нолито мастерски исполнил штрафной, найдя щель между голкипером и воротами.

После перерыва Бетис добавил во всех компонентах и ​​после нескольких опасных моментов сумел выровнять положение. После навеса с левого фланга мяч обошел всех защитников и оказался у никем не прикрытого Зухаира Феддаля. Марокканец мгновенно принял решение и пробил в противоход голкиперу.

Вальядолид принимал Алавес. Несмотря на то, что в турнирной таблице команды разделяет всего одно очко, первый тайм встречи оказался особенно скучным – соперники не создали ни одного опасного момента. В створ ворот не было совершено ни одного удара.

Во втором тайме состоялось несколько замен, и ситуация на поле изменилась – ударов стало больше. На 55-й Алькарас на границе штрафной получил точную передачу и выстрелил, однако мяч попал в перекладину. Немного позже хозяева вновь имели возможность забить. Унал выпрыгнул выше защитников и пробил головой, но ворота соперников спас голкипер. Гости пытались отыграться, но свисток зафиксировал минимальное поражение Алавеса – 1:0.

Валенсия после четырёх поражений в последних пяти матчах рисковала пролететь даже мимо Лиги Европы, поэтому побеждать Гранаду на выезде нужно было любой ценой. Впрочем, первый тайм чуть не стал катастрофой для "летучих мышей" – андалусийцы вели по ударам со счётом 7:0 (но только 1:0 в створ), причем все они прошли из пределов штрафной. До перерыва гости удержали ворота "сухими", но в середине второго тайма, на 61-й минуте, они таки пропустили с пенальти – отличился Карлос Фернандес.

