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Атлетико в родных стенах уверенно разгромил Мальорку

00:56 - Читати українською
Атлетико в родных стенах уверенно разгромил Мальорку
Атлетико – Мальорка – 3:0

Премьерный матч 34-го тура Ла Лиги между Атлетико и Мальоркой завершился сокрушительным поражением команды с Балеарских островов (0:3).

30’ Альваро Мората
45+5’ Альваро Мората
79’ Коке
 
30’ Альваро Мората
45+5’ Альваро Мората
79’ Коке

Программу 34-го тура испанской Примеры открывал поединок в Мадриде между Атлетико и Мальоркой. Хозяева с первых минут захватили инициативу и перебегали гостей в первом тайме на два километра – хотя чаще всего именно андердоги имеют больший километраж. В конце концов, преимущество вылилось в пенальти на 27-й минуте, который взялся исполнять Мората – Альваро не пробил Рейну, но арбитр приказал перебивать. Со второй попытки Альваро не ошибся. 1:0.

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На последних секундах компенсированного к первому тайму времени Мората оформил дубль, замкнув прострельную передачу от Коке. После перерыва же моментов вообще не возникало, но Атлетико всё равно выглядел сильнее. Давление мадридцев могло вылиться в гол Лоди на 72-й минуте, однако Ренан с дистанции пробил в перекладину. Автором третьего мяча стал соавтор второго: Коке на 79-й принял пас перед штрафной и мощно пробил низом – мяч рикошетом от защитника полетел в противоход голкиперу. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу "матрасников".

Таким образом, Атлетико набрал 62 очка, оставшись на третьей позиции и увеличив отрыв от четвёртой Севильи до пяти зачётных баллов. Мальорка, имея в активе 29 пунктов, держится на восемнадцатой строчке с отставанием от Сельты в пять очков. Пока белеарцы вылетают.

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Испания Атлетико Атлетико Мальорка Мальорка Атлетико - Мальорка
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