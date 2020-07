Гранада розписала ефектну нічию з Валенсією, Вальядолід на останніх хвилинах здолав Алавес: 34-й тур Ла Ліги, субота

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 34-й тур

Сельта – Бетіс – 1:1

Голи: Ноліто, 22 – Феддаль, 79

Вальядолід – Алавес – 1:0

Гол: Фернандес, 88

Гранада – Валенсія – 2:2

Голи: Фернандес, 61 (пен), Віко, 86 – Вальєхо, 63, Гедеш, 66

Атлетіко у рідних стінах впевнено розгромив Мальорку

Сельту і Бетіс відділяли у турнірній таблиці чотири сходинки і лише три пункти. Обидві команди не найкращим чином провели попередні поєдинки, тому прагнули зачепитись за очки. Практично рівний перший тайм увінчався одним по-справжньому небезпечним моментом, який закінчився взяттям ворот. Мануель Ноліто майстерно виконав штрафний, знайшовши шпарину між голкіпером і воротами.

По перерві Бетіс додав у всіх компонентах і після кількох небезпечних моментів зумів вирівняти становище. Після навісу з лівого флангу м'яч оминув всіх захисників і опинився у ніким не прикритого Зухаїра Феддаля. Марокканець миттєво прийняв рішення і пробив у протихід голкіперу.

Вальядолід приймав Алавес. Незважаючи на те, що у турнірній таблиці команди розділяє лише одне очко, перший тайм зустрічі виявився особливо нудним – суперники не створили жодного небезпечного моменту. У площину воріт не було здійснено жодного удару.

У другому таймі відбулось декілька замін, і ситуація на полі змінилась – ударів побільшало. На 55-й Алькарас на межі штрафного отримав точну передачу та вистрілив, однак м'яч влучив у поперечину. Трохи згодом господарі знову мали нагоду забити. Унал вистрибнув вище за захисників та пробив головою, але ворота суперників врятував голкіпер. Гості намагались відігратись, але свисток зафіксував мінімальну поразку Алавеса – 1:0.

Валенсія після чотирьох поразок в останніх п'яти матчах ризикувала пролетіти навіть повз Лігу Європи, тож перемагати Гранаду на виїзді потрібно було за будь-яку ціну. Втім, перший тайм ледь не став катастрофою для "кажанів" – андалусійці вели за ударами з рахунком 7:0 (але лише 1:0 в площину), причому всі вони пройшли з меж штрафного. До перерви гості тримали ворота "сухими", але в середині другого тайму, на 61-й хвилині, Валенсія таки пропустила з пенальті – відзначився Карлос Фернандес.

1-0 ️ 61' Carlos Fernandez

1-1 ️ 63' Manu Vallejo

1-2 ️ 69' @gguedesoficial



This is the intensity of #GranadaValencia! ️ pic.twitter.com/u9jmTy6hOb