Сельта – Барселона: стартовые составы команд – стыд Гризманна и еще один большой сюрприз каталонцев

Матч Сельта – Барселона стартует в 18:00 по киевскому времени. Каталонцам больше нельзя терять очки. Команда Кике Сетьена ведет борьбу за титул, уступая мадридскому Реалу по дополнительным показателям, у обоих – 68 очков. "Бланкос" свой поединок проведут завтра – в гостях против Эспаньола, который накануне уволил тренера.

Кике Сетьен не может рассчитывать на травмированного Де Йонга и дисквалифицированного Бускетса. Бразилец Артур, который ведет переговоры с Ювентусом, начинает на скамейке запасных, вместо него – 20-летний Рики Пуч. Еще один юный талант Ансуи Фати вытеснил из основы провального Гризманна.

Составы команд

Сельта: Рубен – Васкес, Араухо, Айду, Саенс, Якобо – Окай, Браис, Денис Суарес – Аспас, Смолов

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Видаль, Ракитич, Рики Пуч – Месси, Суарес, Фати

Hey, #Culers! Here is YOUR starting 11 for #CeltaBarça! pic.twitter.com/vB3KxjCZAO