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Сельта – Барселона: стартовые составы команд – стыд Гризманна и еще один большой сюрприз каталонцев

17:18 - Читати українською
Сельта – Барселона: стартовые составы команд – стыд Гризманна и еще один большой сюрприз каталонцев
Рики и Ансу получили супершанс

Барселона встречается с Сельтой в рамках 32 тура Примеры. Наставники команд определились со стартовыми составами.

 

Матч Сельта – Барселона стартует в 18:00 по киевскому времени. Каталонцам больше нельзя терять очки. Команда Кике Сетьена ведет борьбу за титул, уступая мадридскому Реалу по дополнительным показателям, у обоих – 68 очков. "Бланкос" свой поединок проведут завтра – в гостях против Эспаньола, который накануне уволил тренера.

Кике Сетьен не может рассчитывать на травмированного Де Йонга и дисквалифицированного Бускетса. Бразилец Артур, который ведет переговоры с Ювентусом, начинает на скамейке запасных, вместо него – 20-летний Рики Пуч. Еще один юный талант Ансуи Фати вытеснил из основы провального Гризманна.

Составы команд

Сельта: Рубен – Васкес, Араухо, Айду, Саенс, Якобо – Окай, Браис, Денис Суарес – Аспас, Смолов

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Видаль, Ракитич, Рики Пуч – Месси, Суарес, Фати

Сельта – Барселона, онлайн-трансляция матча Ла Лиги на MEGOGO

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Барселона Барселона Сельта Сельта Испания Сельта - Барселона
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