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Пьянич и Артур уже завтра пройдут медосмотры для Барселоны и Ювентуса, – журналист

15:47 - Читати українською
Пьянич и Артур уже завтра пройдут медосмотры для Барселоны и Ювентуса, – журналист
Пьянич и Артур / Коллаж ButSoccers

Трансферная сага с обменом между Барселоной и Ювентусом близка к своему логическому завершению.

Уже завтра (28 июня) Артур пройдет медосмотр в Турине, а Пьянич будет иметь ту же процедуру в столице Каталонии, утверждает журналист Николо Шира.

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Бразилец получит контракт с Ювентусом до 2025 года, подробности сделки боснийца не сообщаются. Ожидается, что чемпионы Италии в рамках обмена доплатят 10 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне Миралем Пьянич провел 36 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Статистика Артура – 4 гола и 4 ассиста в 27 поединках.

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Теги
Италия Испания Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Ювентуса Артур Миралем Миралем Пьянич Ювентус Ювентус Барселона Барселона
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