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Эспаньол объявил об увольнении Абелардо – замена уже найдена

13:49 - Читати українською
Эспаньол объявил об увольнении Абелардо – замена уже найдена
Абелардо Фернандес / Сайт Эспаньола

Неудачные результаты последних туров заставили Эспаньол решиться на смену тренера.

Каталонцы на своем официальном сайте объявили об увольнении Абелардо Фернандеса.

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Экс-игрок Барселоны возглавил Эспаньол в декабре прошлого года, но не смог исправить ситуацию. "Попугаи" добыли всего одно очко в последних трех турах Примеры, оставаясь на последней строчке таблицы. Новым наставником команды станет Франсиско Руфете – спортивный директор клуба, который оформлял дорогие зимние трансферы Де Томаса, Кабреры и Ембарбы.

Добавим, что уже в ближайшем матче Эспаньол ждет серьезное испытание – домашний поединок против Реала в рамках 32 тура Примеры.

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Теги
Франсиско Франсиско Руфете Эспаньол Эспаньол Испания Абелардо Абелардо Фернандес
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