Матч Сельта – Барселона стартує о 18:00 за київським часом. Каталонцям більше не можна втрачати очки. Команда Кіке Сетьєна веде боротьбу за титул, поступаючись мадридському Реалу за додатковими показниками, в обох – по 68 очок. "Бланкос" свій поєдинок проведуть завтра – в гостях проти Еспаньйола, який напередодні звільнив тренера.

Кіке Сетьєн не може розраховувати на травмованого Де Йонга та дискваліфікованого Бускетса. Бразилець Артур, який веде перемовини з Ювентусом, розпочинає на лаві запасних, замість нього – 20-річний Рікі Пуч. Ще один юний талант Ансу Фаті витіснив з основи провального Грізманна.

Фатальний конфлікт з Мессі – у твіттері показали відео, яке могло поховати кар'єру Артура на Камп Ноу

Склади команд

Сельта: Рубен – Васкес, Араухо, Айду, Саенс, Якобо – Окай, Браїс, Деніс Суарес – Аспас, Смолов

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Умтіті, Альба – Відаль, Ракітіч, Рікі Пуч – Мессі, Суарес, Фаті

Сельта – Барселона, онлайн-трансляція матчу Ла Ліги на MEGOGO

Hey, #Culers! Here is YOUR starting 11 for #CeltaBarça! pic.twitter.com/vB3KxjCZAO