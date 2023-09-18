Журналист Пётр Слонка попытался взять интервью у Евгения Селезнёва, но что-то пошло не так.

Селезнёв отказал журналисту Пётру Слонке в интервью, аргументировав это тем, что пока не о чем разговаривать

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Впрочем, экс-нападающий Шахтера и Днепра ответил на вопросы относительно работы в СК Днепр-1: "Я не работаю как спортивный директор, я работаю в СК Днепр-1 как Евгений Селезнёв".

Напомним, Селезнёв за свою карьеру успел поиграть за Шахтер, киевский Арсенал, Днепр, Колос и Минай. Также выступал и за рубежом, в частности, в российской Кубани, турецких Карабюкспоре, Акхисарспоре и Бурсаспоре, в испанской Малаге. Селезнев является третьим лучшим голеадором в истории чемпионатов Украины – 117 голов. Больше только у Максима Шацких и Сергея Реброва.

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