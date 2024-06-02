В ответном поединке Левый берег разошелся миром с Оболонью (1:1) и потерял шанс повыситься в классе. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Суханов уже на 2-й минуте мог выводить Оболонь вперед, но с выгодной позиции пробил по воробьям. Дедух в ответ стрелял с опасного штрафного, но повторил фортель своего визави. В конце тайма Сидней Силва головой пытался замкнуть навес от партнера и пробил впритирку со стойкой ворот "пивоваров". Мединский в свою очередь неудачно замкнул прострел от Дубко.

Оболонь осталась в УПЛ – "пивовары" вдесятером удержали ничью с Левым берегом в ответном матче плей-офф

После перерыва Осман ногой попал в голову соперника, заработал второй "горчичник" и оставил Оболонь в меньшинстве. Левый берег сразу же воспользовался ситуацией и вышел вперед – Сидней головой замкнул сферу в сетку. Через 10 минут Оболонь отыгралась – Краснопир воспользовался отскоком и сравнял. В середине тайма Суханов должен был удваивать преимущество "броваров", но Механив потянул из-под перекладины. В конце концов, все завершилось ничьей, которая оставила Оболонь в УПЛ.