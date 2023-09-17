Юрий Максимов дебютировал в должности главного тренера Днепра-1 поединком против Колоса. Вице-чемпионы Украины провалили старт сезона – вылет из еврокубков без побед и всего 5 очков в 4-х турах УПЛ. Как следствие, СК Днепр-1 находился в зоне переходных матчей, пусть и имел две игры в запасе. Что касается Колоса, то комада Ярослава Вишняка удачно стартовала, но в последних трех турах набрала только одно очко и забила один гол. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Колос, стартовал в 15:00 на Днепр-Арене Это была первая игра в Днепре – после международной паузы клуб вернулся в родной город.

Юрий Максимов доверил место в воротах Евгению Волынцу, который пришел летом именно из Колоса. Опытный кипер окончательно залечил травму и впервые противостоял своей бывшей команде.

Максимов оценил перспективы СК Днепр-1 в УПЛ: "Это не тот знаменитый Днепр"

Начало матча не порадовало опасными моментами. Ноль моментов на две команды, зато хватало сумбура и потерь. Разве что на 15-й минуте подопечные Максимова зажали гостей в штрафной после подачи стандарта – впрочем, до удара дело так и не дошло. С попыткой Гуцуляка без проблем справился Фесюн. Практически не получали простора футболисты Днепра-1. Команда Ярослава Вишняка грамотно все накрывала. У Колоса можно вспомнить неудачный удар Цурикова, после которого мяч срезался с ноги и улетел значительно выше.

Во второй половине тайма гости перехватили инициативу. Сначала ошибся Кравец, неудачно отдавший назад. В итоге мяч оказался у Велетня, который без раздумий пробил – Волынец на месте. Перспективную контратаку Колоса нейтрализовал Сваток, заблокировавший удар Салабая. Еще один удар Антона метров с 10 парировал кипер Днепра-1. Значительно острее действовали гости в конце тайма, однако первая 45-минутка завершилась без голов. Достойных внимания эпизодов было минимум, а у ворот Фесюна вообще трудно что-то вспомнить. Дебютный тайм под руководством Юрия Максимова футболисты Днепра-1 точно не могли занести в свой актив.

Вторую половину игры активнее начали хозяева, но удары Гуцуляка и Пихаленка были заблокированы. Впрочем, забил Колос, реализовавший стандарт. На 61-й минуте Волынец справился с первым ударом, но против добивания Антона Салабая уже ничего не смог поделать. 0:1. Все вполне логично – по состоянию на 63 минуту статистика ударов в створ была красноречивой. 0:5 в пользу Колоса.

Но первый же удар от хозяев в створ стал голевым. На 68-й минуте Пихаленок отобрал мяч у Демченко и отдал на Гуцуляка. Алексей первым касанием принял, а вторым вложил от перекладины в сетку. 1:1 – команда Юрия Максимова быстро отыгралась.

После забитого мяча хозяева наконец-то прибавили. Был супермомент у Василия Кравца, которык пробил с линии вратарской. Пробил очень неудачно – туда, где стоял Фесюн. Еще одну атаку организовал Леднев, который нашел Филиппова, однако его удар заблокировали. На 90-й минуте Пихаленок заработал право на опасный штрафной, который исполнил Леднев. Пробил очень неудачно – в стенку.

Счет 1:1 оказался окончательным. Днепр-1 набрал 6 очков и довел безвыигрышную серию в УПЛ до 4-х матчей. Такая же ситуация у Колоса, но ковалевцы находятся в лучшем турнирном положении – 9 баллов против 6 у днепрян. Правда, команда Максимова сыграла только 5 матчей, в то время как Колос – 7.

Луческу хапається за останній шанс, чого не пробачить Шахтар і ще чотири кандидати на гучну відставку в УПЛ