Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не считает, что статус фаворита подходит его национальной команде перед стартом Евро-2024.

"Было бы неправильно не соревноваться с целью выиграть чемпионат Европы. Думаю, нам удалось немного сменить настрой на позитив.

Нойер и Сане вернулись в общую группу сборной Германии перед матчем с Украиной

Тем не менее, на мой взгляд, мы далеко не фавориты турнира. Но это для меня реальность: когда я играю в турнире, я, конечно, хочу победить", – поделился Кроос в комментарии Sky Sport.

Напомним, Германия автоматически попала на чемпионат Европы-2024 как хозяин турнира. В группу А вместе с немцами попали Швейцария, Шотландия и Венгрия.

Германия – Украина: конференция Реброва – о "похмелье" Лунина, двойное усиление и возможные изменения заявки на Евро