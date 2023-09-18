Журналіст Пьотр Слонка спробував взяти інтерв'ю в Євгена Селезньова, але щось пішло не так.

Селезньов відмовив журналісту Пьотру Слонці в інтерв'ю, аргументувавши це тим, що наразі нема про що розмовляти.

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Втім, екс-нападник Шахтаря та Дніпра відповів на питання щодо роботи в СК Дніпро-1: "Я не працюю як спортивний директор, я працюю в СК Дніпро-1 як Євген Селезньов".

Нагадаємо, Селезньов за свою кар'єру встиг пограти за Шахтар, київський Арсенал, Дніпро, Колос та Минай. Також виступав і за кордоном, зокрема, в російській Кубані, турецьких Карабюкспорі, Акхісарспорі й Бурсаспорі, в іспанській Малазі. Селезньов є третім найкращим голеадором в історії чемпіонатів України – 117 голів. Більше лише у Максима Шацьких і Сергія Реброва.

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