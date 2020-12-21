Милевский согласовал контракт с Рухом, – СМИ
Экс-форвард Динамо Артем Милевский окончательно определился с местом продолжения карьеры.
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский наконец согласовал контракт с Рухом, сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".
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По информации источника, игрока представят уже в новом 2021 году. Контракт будет подписан на полгода с опцией продления еще на год (по формуле 0,5+1,5).
Кроме того, сейчас ведутся переговоры о том, какую должность получит Артем во львовском клубе после завершения карьеры.
Напомним, опытный форвард стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест.
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