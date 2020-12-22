"Поклавши руку на серце, якби я був головним тренером, і не було б філософії розвитку клубу, я б Селезньова і Мілевського з радістю взяв би в команду. Це і для маркетингу супер. Але у нас інша філософія.

Мілевський узгодив контракт з Рухом, – ЗМІ

Я б з радістю бачив би таких футболістів, але філософія клубу і тренера... У нас є тренерська рада, яка повинна затвердити кандидатуру. Остаточне рішення має бути за тренером. Філософія у нас така, що повинні грати молоді. Тому, на жаль, ні", – зазначив Козловський в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест, а головним претендентом на підписання Мілевського був Рух.

Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой