Селезнев заменит травмированного Беседина в сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился, кем заменит форварда Динамо Артема Беседина, который получил травму и, похоже, не сможет помочь команде в матчах против Чехии и Словакии.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко решил вызвать из резервного списка нападающего турецкого Акхисара Евгения Селезнева, который должен заменить Артема Беседина, сообщает Zbirna.сom.

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В нынешнем сезоне Селезнев забил за Акхисар три мяча в трех матчах. Интересно, что 33-летний футболист не может забить за сборную Украины уже на протяжении 10 матчей подряд. В последний раз Евгений забивал за "сине-желтых" 14 ноября 2015 в поединке против Словении.

К слову, вчера Александр Хацкевич сообщил, что нападающий Динамо Артем Беседин вылетел минимум на две недели.

Отметим, первый поединок Лиги наций между сборными Чехии и Украины состоится 6 сентября в городке Угерске-Градиште. Начало матча - 21.45 по киевскому времени.

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