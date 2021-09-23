КДК УАФ наказал форварда Миная Евгения Селезнева за неприличный жест в сторону болельщиков после матча с Ворсклой, сообщает официальный сайт УАФ.

Селезнев попросил прощения у болельщиков за свой неприличный жест

За необдуманный поступок 36-летний футболист дисквалифицирован на два матча. Как следствие, он не сможет помочь команде Василия Кобина в домашнем поединке со Львовом (26 сентября) и в выездной встрече с Металлистом 1925 (3 октября).

Напомним, после 8-ми туров Минай в турнирной таблице УПЛ идет тринадцатым, имея в своем активе 6 очков и игру в запасе. Селезнев в текущем сезоне провел за закарпатцев 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Ворскла уверенно разобралась с Минаем и приблизилась к зоне еврокубков