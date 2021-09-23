КДК УАФ покарав форварда Миная Євгена Селезньова за непристойний жест у бік уболівальників після матчу з Ворсклою, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Селезньов попросив вибачення у вболівальників за свій непристойний жест

За необдуманий вчинок 36-річний футболіст дискваліфікований на два матчі. Як наслідок, він не зможе допомогти команді Василя Кобіна у домашньому поєдинку зі Львовом (26 вересня) і у виїзній зустрічі з Металістом 1925 (3 жовтня).

Нагадаємо, після 8-ми турів Минай у турнірній таблиці УПЛ йде тринадцятим, маючи у своєму активі 6 очок і гру в запасі. Селезньов у поточному сезоні провів за закарпатців 7 матчів, результативними діями не відзначався.

Ворскла впевнено розібралась з Минаєм та наблизилась до зони єврокубків