"Досадно об этом говорить. Жест, который я сделал в сторону болельщиков на матче между Ворсклой и Минаем, был сделан на эмоциях и я искренне сожалею по этому поводу. Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашей страны.

Селезнев показал неприличный жест в сторону трибун во время матча с Ворсклой

Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, является для меня очень чувствительной и болезненной темой. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк – это Украина. Всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес.

Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались, несмотря требования представителей моего клуба, и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям, продемонстрировав этот жест в перерыве матча. Что не должен был делать ни при каких обстоятельствах. Прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и у тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора.

Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею об этом инциденте. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим, чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции", – цитирует Селезнева официальный сайт клуба.

Напомним, опытный нападающий не смог помочь своей команде избежать поражения от полтавчан (0:2) в матче 8-го тура УПЛ, однако заставил о себе говорить. В течение поединка Селезнев активно ругался с арбитрами, после игры жаловался Юрию Максимову, но эффектно проявил себя после свистка на перерыв, показав трибунам средний палец.

Ворскла уверенно разобралась с Минаем и приблизилась к зоне еврокубков