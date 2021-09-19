Ворскла принимала Минай в рамках 8-го тура УПЛ. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Ворскла считалась явным фаворитом перед поединком с Минайем, и подопечные Юрия Максимова полностью оправдали свой статус.

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Полтавчане уверенно контролировали ход игры. Легионер Ворсклы Ибрахим Кане открыл счет в матче, а после перерыва лидер полтавчан Владимир Чеснаков заслуженно удвоил преимущество хозяев. Закарпатцы, в свою очередь, вяло пытались выбегать в контратаки. Нападающий гостей Евгений Селезнев пытался выпросить у арбитра матча пенальти, но Екатерина Монзуль не позволила форварду приблизиться к статусу лучшего бомбардира УПЛ.

Благодаря победе Ворскла поднялась на 5-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, Минай – 12-й.

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