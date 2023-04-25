"Мне сейчас постоянно говорят об этом рекорде Мхитаряна (25 голов в сезоне 2012/13), но я стараюсь не зацикливаться на этом. Главное, чтобы мы побеждали и приносили 3 очка команде, а голы сами придут, если хорошо работать. Селезнев уже был зациклен на каких-то рекордах, но получилось не очень (смеется)!

Довбик "брезгует" европейским чемпионом: "Есть более интересные варианты"

Евгений – это легенда украинского футбола, топ-нападающий. Забивал много голов, всегда был хищником штрафной. Кстати, мне подсказал бить пенальти по вратарю. В матче с Рухом как раз воспользовался его подсказкой. Селезнев спрашивал, почему я не бью по вратарю. Я бил так, а потом перешел больше на силу, так надежнее. Он сказал, что попробуй снова по вратарю, вот я и попробовал. Теперь буду "раскачивать" вратарей – один раз на силу, один раз по нему", – рассказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Добавим, что нападающий СК Днепр-1 сейчас может похвастаться 19 точными ударами. У Довбика еще 9 матчей, чтобы забить 7 голов и превзойти рекорд Мхитаряна.